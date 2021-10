Rouen : deux individus sautent sur le toit de voitures

Le videur du bar l'Emporium de la rue Beauvoisine appelle le 17 à une heure du matin. Il informe que deux individus, un jeune homme et une jeune femme ont degradé trois véhicules en montant sur leur toiture. Deux d'entre eux ont le toit enfoncé.

Des coups portés aux gardiens de la paix

Les deux individus sont interpellés par la brigade canine. Le jeune homme, né en 1993 et habitant Rouen, refuse de monter dans le véhicule de police, il se débat et tente de porter des coups de pieds aux policiers. Il est manifestement fortement alcoolisé. Le jeune fille, née en 1993 et demeurant Bordeaux, se débat et repousse les policiers, elle semble également alcoolisée.

Les deux auteurs des faits sont placés en cellule de dégrisement avant leur garde à vue.