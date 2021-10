Rouen : Happy Do championne nationale des Mini-Entreprises

Quelques jours auparavant, la mini-entreprise rouennaise avait remporté la finale régionale à Barentin. Happy Do, c'est un projet qui a vu le jour il y a près d'un an, au lycée Val de Seine de Grand Quevilly. La professeur de communication des 1ères années de BTS assistant de gestion propose alors à ses élèves la création d'une mini-entreprise.

De la box beauté à la bouillotte

Les 18 élèves de la classe adhèrent immédiatement au projet. "Au début, nous avions pensé à créer une box beauté remplie de produits naturels et un doudou localisable grâce à une puce", explique Florent Gambu, directeur général d'Happy Do. Mais le manque de temps et d'argent - seulement 500€ de capital - contraint les étudiants à modifier leur projet. "Nous avons mélangé les deux idées et opter pour la création de bouillottes cousues à la main remplies de graines de lin bio", indique Marie Hannier, élève de BTS. Parfumées aux huiles essentielles bio, les bouillottes peuvent se chauffer au micro-ondes ou se placer au réfrigérateur.

Après avoir été conçues à l'aide de produits locaux par les étudiants, les bouillottes ont commencé leur commercialisation. Et même si la mini-entreprise n'est pas pérennisée, l'aventure a suscité des vocations. "Ça nous a donné envie de créer notre propre entreprise."

Pour le professeur, le défi est remporté.