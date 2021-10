Mazarambroz (Espagne) (AFP). Félin le plus menacé du monde, le lynx ibérique victime des voitures en Espagne

Félin le plus menacé du monde, le lynx ibérique regagne du terrain en Espagne après avoir frôlé la disparition. Mais malgré une forte mobilisation pour sa survie, il affronte un ennemi inattendu: les voitures. C'est aujourd'hui la "plus grande menace" pesant sur l'espèce, estime l'organisation de protection de la nature WWF. Le nombre de lynx écrasés a explosé ces dernières années, passant de 2 en 2008 à 22 en 2014, un record. Au total depuis 2002, 73 lynx sont morts sur les routes, d'après le décompte de l'organisation qui met en cause le manque d'entretien des voies. "C'est révoltant car le problème pourrait facilement être réglé", s'indigne Ramon Perez de Ayala, de WWF: il faudrait selon lui poser des barrières, débroussailler les bas-côtés et sécuriser des passages naturels pour permettre la traversée des routes. Des travaux dont le coût atteindrait tout de même six millions d'euros. "Avec l'excuse de la crise, on ne fait même pas les travaux d'entretien les plus basiques", accuse-t-il. Le ministère de l'Equipement assure pourtant à l'AFP "collaborer dans la lutte" contre les accidents. Début juin, il a signé un plan d'action avec le ministère de l'Agriculture. A eux deux, le fléau des voitures et une maladie hémorragique touchant le lapin sauvage, principale proie du lynx ibérique, pourraient bien compromettre les chances de cette espèce d'en finir vite avec l'étiquette de "félin le plus menacé du monde". Fourrure tachetée, les oreilles surmontées d'une touffe pointue de poils noirs, le lynx ibérique est le seul félin à figurer sur la liste rouge des espèces "en danger critique de disparition" de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) - référence en la matière -, relève Catherine Numa, une représentante de l'UICN en Espagne. S'il s'éteignait, ce petit animal qui pèse entre 10 et 14 kilos à l'âge adulte "serait le premier félin à disparaître depuis le tigre à dents de sabre" il y a 10.000 ans, s'alarme Ramon Perez de Ayala. - Des chasseurs à la reine: tous mobilisés - Un convoi officiel d'imposants tout-terrain cahote sur un chemin bordé de chênes, typiques des monts de Tolède, dans le centre de l'Espagne. Dépassant un troupeau de taureaux de combat, il marque finalement l'arrêt en bordure d'une clairière fleurie. Services de sécurité en alerte, la reine Sofia d'Espagne sort d'un véhicule, entourée d'autorités régionales. Lava et Lila sont les héroïnes du jour: ces deux lynx ibériques femelles âgées d'un an, isolées de l'agitation médiatique par des couvertures couvrant leurs cages, attendent de découvrir la liberté. "Nous éprouvons toujours une grande émotion lors de la libération des animaux", confie Francisco Villaespesa Sanchez, directeur du centre d'élevage El Acebuche (sud), où Lava a vu le jour en avril 2014. La mère de Lava faisait partie de la première portée de lynx nés en captivité en Espagne, en 2005, dans le cadre du programme Life+Iberlince lancé en urgence au début des années 2000 pour enrayer l'extinction du petit félin. Sous le crépitement des objectifs, la reine Sofia s'avance vers une cage et libère le premier animal. Après une valse-hésitation, le félin s'élance vers un bosquet, collier GPS au cou. - Moins de 100 lynx en 2002 -

