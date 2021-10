Copenhague (AFP). Danemark: les deux blocs au coude-à-coude aux législatives

L'issue des élections législatives au Danemark restait incertaine jeudi à la fermeture des bureaux de votes, deux sondages réalisés à la sortie des urnes donnant une très légère avance à l'opposition de droite. Un sondage, annoncé par la chaine de télévision publique DR, donnait 89 mandats à la droite contre 86 au bloc de gauche actuellement au pouvoir. Un autre, diffusé par la télévision privée TV2, lui donnait 88 sièges contre 87 à la gauche. Ces sondages ne tenaient pas compte des quatre sièges attribués aux territoires autonomes du Groenland et des îles Féroé, où les bureaux sont encore ouverts. Le décompte des votes, qui ne pourra commencer que plus tard dans la soirée à cause du décalage horaire, est décisif pour déterminer le vainqueur des élections. Selon TV2, il devrait faire pencher la balance en faveur du bloc de gauche et permettre à la sociale-démocrate Helle Thorning-Schmidt de rester à la tête du gouvernement. Selon les sondages, le Parti populaire danois, DF, réaliserait son meilleur score, entre 18,3% et 18,5% des suffrages, contre 12,3% enregistrés en 2011.

