Paris (AFP). Ligue 1: Lille-Paris SG pour lancer la saison 2015/16

Le Paris SG, qui reste sur un quadruplé historique (champion de France, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Trophée des champions), débutera sa saison par un déplacement à Lille, club passé sous la conduite d'Hervé Renard, le vendredi 7 août 2015 à 20h30 en ouverture de la saison 2015/16. . Chocs à cocher dans le calendrier Les amateurs de foot peuvent déjà cocher quelques chocs avec le calendrier complet dévoilé jeudi par la Ligue de football professionnel (LFP), comme le week-end du 20 septembre avec Marseille?Lyon (6e journée), le week-end du 4 octobre avec Paris SG?Marseille (9e journée), le week-end du 13 décembre avec Paris SG?Lyon (18e journée) ou encore le week-end du 7 février avec Marseille?Paris SG (25e journée). Le week-end du 8 novembre, il y aura la première manche du fameux derby rhodanien Lyon - Saint-Etienne (13e journée), avec un retour le week-end du 16 janvier, Saint-Etienne - Lyon (21e journée). . La symétrie c'est fini "Tout en conservant une phase aller et une phase retour, le calendrier ne sera plus symétrique", annonce la LFP. Illustration avec le PSG, qui commence en se rendant à Lille et achèvera sa saison le samedi 14 mai 2016 avec la réception de Nantes au Parc des Princes. La saison écoulée, le PSG avait commencé à Reims le 8 août 2014 (2-2) et terminé contre Reims au Parc des Princes le 23 mai (3-2). "Bien que non symétrique, le calendrier respectera un écart de six journées minimum entre le match aller et le match retour", précise toutefois la LFP. Pourquoi ce changement ? Elaboré par la Direction des activités sportives de la LFP, le calendrier, selon cette instance, constitue "chaque saison un défi pour tenir compte au mieux des aspects sportifs, des v?ux des clubs et diffuseurs ainsi que des contraintes climatiques et organisationnelles". Lyon, 2e de la saison passée, recevra Lorient lors de la 1ère journée et terminera à Reims lors de la 38e journée, tandis que Marseille, 4e de la saison passée, recevra Caen pour lancer sa saison et finira à Troyes pour la 38e. . Autre nouveauté Autre innovation, à quatre reprises (contre deux auparavant) au cours de la saison, chaque club recevra ou se déplacera deux fois de suite. Cette évolution "préserve l?équilibre sportif puisque chaque club jouera sur chaque demi-saison 9 ou 10 matchs à domicile et 9 à 10 matchs à l?extérieur", expose la LFP. Au maximum, poursuit la Ligue, "un club jouera trois matchs à l?extérieur sur une série de cinq matchs". . 80% de satisfaits "Grâce à cette nouvelle structure, le taux de réponse globale aux v?ux des clubs a significativement augmenté avec un total de 80% des v?ux satisfaits", se félicite la LFP. Ce calendrier répond "également à des demandes exceptionnelles comme celle formulée par Lille", puisque son enceinte sera sollicitée dans le cadre de l?Euro Basket en France en septembre prochain (du 5 au 20). . La L2 avec Lens Lens, qui enchaîne les passages devant la DNCG, le gendarme du financier du foot français, est pour l'heure bien inscrit en L2 pour la saison prochaine en dépit des incertitudes qui planent sur sa pérennité financière. Lens débutera sa saison le week-end du 31 juillet par un déplacement à Metz (autre relégué de L1 en L2). Les autres affiches de la 1ère journée seront Paris FC-Laval ou encore Red Star-Créteil.

