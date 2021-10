Washington (AFP). Etats-Unis: une fusillade dans une église noire à Charleston fait neuf morts

Une fusillade s'est produite dans une église noire de Charleston en Caroline du sud (sud-est des Etats-Unis) mercredi soir, faisant neuf morts, a indiqué la police. La police de Charleston a indiqué sur son compte Twitter être toujours à la poursuite d'un suspect blanc, âgé d'environ 21 ans et glabre. Selon la chaîne CNN qui cite des responsables, plusieurs corps gisaient dans l'église mais n'avaient pas encore été identifiés. Les télévisions locales montraient plusieurs ambulances près de l'église ainsi qu'un important déploiement policier. Les télévisions ont également montré un jeune homme qui pouvait correspondre au signalement, menotté et encadré par deux officiers de police, mais celle-ci a indiqué sur le réseau Twitter qu'elle continuait à chercher un suspect. La fusillade s'est produite vers 21H00 locales (01H00 GMT), a précisé la police, dans l'une des plus vieilles églises noires de la ville, l'Emanuel African Methodist Episcopal Church.

