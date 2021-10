La fête de la musique célébrée ce dimanche à Rouen

Pour connaitre tout le programme de la fête de la musique à Rouen, connectez-vous sur le site rouen.fr.

Pour le moment, quelques groupes sont déjà annoncés :

- de 14h à minuit, Dust (Rock métal), Swell jazz quartet (Jazz), Hasta Siempre (Nouvelle française), Starbox (Rock), D-Spatchers (Rock/Métal), Le Verre dit vin au 84 rue Cauchoise.

- de 16h à 21h Rencontres Chorales dans la Salle Sainte Croix des Pelletiers

- de 17h à 23h Reggae et Hip hop, rue Etoupée et rue des Bons Enfants avec Naâman, Fatbabs, Phases Cachées, Join da Tease et Scars

- de 18h à 23h Pop-rock et Blues, avec un concert sous la halle face au PMU et brasserie Le Grand Saint Marc et un concert sous la halle face au Clos Saint-Marc et au Vascoeuil

Par ailleurs, la ville met en place deux postes de secours de 19h jusqu'à 2h du matin sur la place Foch et rue des Faulx à l'entrée du jardin de l'Hôtel de Ville.