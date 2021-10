Loi Macron : la députée seinomarine Sandrine Hurel soutient le 49-3

Une décision "collective et mûrement réfléchie". C'est ainsi que Sandrine Hurel qualifie le choix de Manuel Valls d'engager la responsabilité du gouvernement sur le texte pour la croissance et l'activité via l'article 49-3.

Là où les opposants - de droite, mais aussi de gauche - dénoncent un passage en force, la députée seinomarine affirme que Manuel Valls "a agi en responsabilité, courage et détermination". Sandrine Hurel pointe également du doigt les opposants aux texte, ceux qui "préfèrent jouer le jeu de la division quand nous devrions soutenir collectivement des mesures en faveur de la croissance".

Le texte devrait être adopté jeudi 18 juin, sauf si la motion de censure déposée par les parlementaires Les Républicains et UDI est adoptée.