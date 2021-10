New York (AFP). James Murdoch va succéder à Rupert à la tête de 21st Century Fox le 1er juillet

C'est officiel: James Murdoch, 42 ans, va prendre le 1er juillet les rênes de 21st Century Fox, le joyau de l'empire médiatique bâti par son père Rupert, mettant fin au suspense sur la succession du magnat aujourd'hui âgé de 84 ans. Actuellement co-directeur des opérations, James, fils cadet de Rupert, va devenir le directeur général du groupe et en tant que tel en sera le nouveau patron, a indiqué mardi Fox confirmant des informations de presse parues la semaine dernière. Son frère Lachlan, 43 ans, partagera lui la co-présidence exécutive du conseil d'administration avec leur père. A compter du 1er juillet, tous les responsables de 21st Century Fox vont rendre des comptes à James et Lachlan Murdoch, détaille Fox. "Cela a toujours été une priorité (pour moi) de garantir la stabilité, une direction pérenne pour l'entreprise et ces nominations permettent d'atteindre ce but", explique Rupert Murdoch, cité dans le communiqué. Vantant les qualités de ses deux fils, qualifiés de "talentueux", Rupert Murdoch estime qu'ils porteront le groupe vers de nouveaux niveaux de croissance dans une industrie en pleine transformation. Dans le cadre de cette passation de pouvoirs, l'autre co-directeur des opérations Chase Corey, un fidèle de M. Murdoch père, va rester dans le groupe. Il va occuper le poste de vice-président du conseil jusqu'au 30 juin 2016. Il n'est pas dit s'il quittera ensuite le groupe. - Murdoch père reste omniprésent - La nouvelle réorganisation n'empêchera pas pour autant Rupert Murdoch de rester omniprésent puisqu'au poste de président exécutif du conseil il devrait continuer de se prononcer sur la stratégie de l'entreprise. Une organisation similaire est déjà en place dans son autre société, News Corp, qui depuis la scission de son empire il y a deux ans rassemble ses journaux éclaboussés par le scandale des écoutes au Royaume-Uni et les éditeurs HarperCollins et Harlequin. Rupert Murdoch a conservé la présidence exécutive du conseil d'administration, mais a confié à un proche de la famille, Robert Thomson, la direction générale. Le groupe Fox est coté en Bourse mais reste contrôlé à 39,4% par la famille Murdoch. Le titre était quasi stable (-0,03% à 32,16 dollars) mardi vers 21H00 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture à Wall Street. L'empire médiatique de l'homme d'affaires valait près de 75 milliards de dollars en Bourse mardi soir. Rupert Murdoch avait déjà commencé à préparer sa succession l'an dernier en se rapprochant de son fils aîné Lachlan, et en le nommant co-président des conseils d'administration de ses deux sociétés. Après avoir dû quitter son poste de direction chez le groupe de télévision britannique BSkyB à la suite du scandale des écoutes illégales de personnalités au Royaume-Uni, James partageait pour sa part jusqu'ici la direction d'exploitation de Fox avec Chase Carey. Parti d'un petit journal australien reçu en héritage, Rupert Murdoch a bâti un empire s'étendant sur plusieurs continents. Il a commencé par le marché britannique en rachetant successivement le News of the World et le Sun, dont il fait des piliers de la presse populaire nationale. Le centre de gravité s'est ensuite déplacé vers les Etats-Unis, où il s'est emparé d'autres titres de presse et s'est lancé dans la télévision. C'est d'ailleurs pour pouvoir mettre la main sur des stations ou des chaînes dans ce pays, où leur contrôle était réservé aux ressortissants nationaux, qu'il a demandé sa naturalisation américaine en 1985. Rupert Murdoch a acquis avec les années une réputation de "faiseur de rois". Au Royaume-Uni, ses journaux ont fait campagne pour les Premier ministres conservateurs Margaret Thatcher, John Major puis, dans un revirement inattendu, le travailliste Tony Blair. Aux Etats-Unis, sa chaîne Fox est réputée pour son conservatisme. Rupert Murdoch a été marié et divorcé trois fois. James comme Lachlan sont les fils de sa deuxième épouse, la journaliste Anna Torv. Le magnat a six enfants au total et les spéculations allaient bon train depuis des années sur lequel lui succédera.

