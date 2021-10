Granville : Tendance Ouest présente plus de 6h00 de concert gratuit le 20 juin

Dans un cadre de rêve, au bord le la mer, sur la place Fontaine Bedeau, dès 19h00, Tendance Ouest a privilégié une fois encore la qualité musicale pour une soirée festive unique en son genre.

Un concert complet d'Axelle Red

Depuis plusieurs années, Tendance Ouest convie un invité d'honneur pour un concert live complet en plus de la programmation multi artistes. Cette année, Axelle Red a accepté d'intégrer le Tendance Live dans son agenda. La présentation complète des artistes ICI.

Le mot du maire de Granville

Je me réjouis que la Ville de Granville accueille cette année encore, face à la mer, la grande scène du Tendance Live !

Un grand week-end festif et musical s'annonce les 20 et 21 juin : Axelle RED, tête d’affiche, rythmera cette grande soirée du samedi 20 juin, accompagnée d’artistes de renom, pour le plus grand plaisir des Granvillais et des visiteurs, dont je ne doute pas qu’ils viennent nombreux profiter de ce superbe concert, à l’image de 2014.

Un feu d’artifice clôturera cette soirée d’exception, entre ciel et mer.

La fête de la musique battra également son plein dans les rues de Granville, le dimanche 21 juin, et je remercie les cafetiers – restaurateurs qui accueilleront à l’unisson les groupes de musique tout au long de cette soirée, la plus animée et ensoleillée possible !

Un grand merci aux organisateurs du Tendance Live et à ses partenaires, aux services de la Ville de Granville et aux musiciens qui se produisent ! Je souhaite le plus grand succès à ces manifestations événementielles qui contribuent à l’attractivité de notre ville !

Madame Dominique BAUDRY

Maire de Granville