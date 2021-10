Pitbull se prépare pour la sortie de son neuvième album studio Dale, enregistré en espagnol et attendu ce 17 juillet. En guise de mise en bouche, il nous présente le titre "Baddest Girl In Town" sur lequel il a travaillé avec le chanteur et compositeur Mohombi produit par Red One et avec l'artiste Wisin qui lui, a signé sur le label M.305 Inc de Pitbull.