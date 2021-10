Zaghouan (Tunisie) (AFP). Tunisie: 17 morts, 70 blessés dans un accident entre un train et un camion

Un accident mardi entre un train de passagers et un poids lourd a fait au moins 17 morts et quelque 70 blessés près d'El Fahes, au sud-ouest de Tunis, un drame dû selon les autorités à la vitesse excessive des véhicules. "Le bilan est désormais de 17 morts et quelque 70 blessés", a indiqué à l'AFP Mongi Khadhi, le porte-parole de la protection civile qui est en charge des opérations de secours, alors qu'un précédent bilan faisait état de 14 décès. "Le bilan peut encore augmenter", a prévenu à l'antenne de la radio Mosaïque FM le ministre des Transports Mahmoud Ben Romdhane au sujet du drame qui a eu lieu vers 06H30 locales (05H30 GMT). Plusieurs témoins s'exprimant sur différentes radios ont fait état d'un enchevêtrement de métal et de corps aux abords de rails et assuraient que des victimes se trouvaient encore à l'intérieur du wagon accidenté. "C?est l?horreur, des corps déchiquetés du sang et de la chair partout, c?est un carnage () Il y a des gens qui sont encore bloqués sous le wagon qui s?est renversé", a dit un témoin à l'antenne de la radio Shems-FM. "La protection civile a mis une heure à arriver", a affirmé cet homme. La majorité des victimes sont des passagers du train a indiqué le ministre des Transports, ajoutant que "les deux conducteurs étaient en excès de vitesse". "Le camion a été heurté par le train qui a déraillé", a encore dit M. Romdhane. - "Tombés" du train - Donné pour mort dans un premier temps, le chauffeur du camion a survécu à l'accident et s'est rendu aux forces de l'ordre pour être interrogé, a indiqué à Mosaïque FM, Salem Youssfi, directeur régional de la Protection civile à Zaghouan. Un autre témoin a expliqué à Shems-FM qu'il "y a eu à cet endroit des accidents avant, il n'y a pas de barrière", au passage à niveau, ajoutant "Il faut mettre une barrière rapidement". Le ministère de l'Intérieur a indiqué que le train venait de la ville Gaafour, dans le nord-ouest de la Tunisie, et se rendait à la capitale. L'accident a eu lieu à une dizaine de kilomètres de la ville d'El Fahes, dans la région de Zaghouan, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Tunis. "Un poids lourd de type semi-remorque a traversé le chemin de fer alors qu'un train qui se dirigeait vers Tunis arrivait", a expliqué à Shems-FM le gouverneur de la région, Mehdi Zaoui. "La tête du train et le premier wagon se sont renversés". Les blessés ont été pris en charge dans les hôpitaux de El Fahes et Zaghouan et les ministres de l'Intérieur et de la Santé se sont rendus sur le lieu de l'accident. Selon un des témoins, au moment de l'impact "des portes (du train) étaient ouvertes et beaucoup de passagers sont tombés". Des accidents ferroviaires ont lieu régulièrement en Tunisie en raison de la vétusté du réseau mais aussi du non respect du code de la route, notamment aux passages à niveau, mais aucun bilan aussi lourd n'avait été enregistré ces dernières années. Un train avait déraillé dans un virage dans le nord-ouest du pays en juillet 2014, tuant cinq personnes et blessant une quarantaine d'autres.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire