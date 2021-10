Dubaï (AFP). Le chef d'Al-Qaïda au Yémen tué dans une attaque de drone américain

Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) a confirmé mardi la mort de son chef, Nasser al-Wahishi, dans une attaque de drone américain au Yémen, et annoncé son remplacement par le chef militaire du groupe, Qassem al-Rimi. Nasser al-Wahishi, considéré comme le numéro deux d'Al-Qaïda, a été "tué dans une attaque de drone américaine qui l'a visé, ainsi que deux autres moujahidine", a indiqué un membre du réseau dans une déclaration filmée et postée sur YouTube par Al-Malahem, le service de propagande du groupe jihadiste. La mort de Wahishi a aussi été évoquée par plusieurs médias. Le chef militaire d'Aqpa, Qassem al-Rimi, a été nommé à la place de Nasser al-Wahishi lors d'une réunion de hauts dirigeants du réseau, selon la même source. Née de la fusion des organisations yéménite et saoudienne d'Al-Qaïda, Aqpa est considérée par les Etats-Unis comme la branche la plus dangereuse du réseau extrémiste. C'est elle qui a revendiqué l'attentat qui a décimé la rédaction du journal satirique français Charlie Hebdo en janvier. Plusieurs de ses membres ont été tués dans des attaques de drones américains ces dernières années. Selon la chaîne américaine CNN, qui faisait référence à deux responsables de la sécurité nationale au Yémen sans les citer, Nasser al-Wahishi, a été tué dans la région du Hadramout, à l'est d'Aden (sud). Il avait été désigné en 2013 adjoint du chef du réseau Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Un responsable yéménite local a de son côté déclaré à l'AFP que Wahishi avait probablement été tué dans un raid à Moukalla, tenu par Al-Qaïda, dans le sud-est du Yémen, et que son corps se trouverait dans une morgue locale entouré de strictes mesures de sécurités. - "Venger" Mahomet - En mai dernier, un haut responsable d'Aqpa, Nasser Al-Ansi, a été tué par un drone américain au Yémen. Ce stratège militaire du réseau extrémiste était apparu dans plusieurs vidéos d'Aqpa. Dans l'une d'elles, diffusée le 14 janvier, il affirmait que son groupe avait mené, par l'intermédiaire des frères Kouachi, l'attaque ayant décimé une semaine plus tôt la rédaction de Charlie Hebdo, pour "venger" Mahomet, caricaturé par le journal satirique français. Les Etats-Unis sont le seul pays à disposer de drones dans la région. En avril, Al-Qaïda au Yémen avait déjà annoncé la mort d'un de ses idéologues en chef, Ibrahim al-Rubaish, tué aussi dans une attaque de drone américain. Ce Saoudien était connu pour ses prêches hostiles à l'Occident, aux Etats-Unis et à la France. Aqpa avait profité de l'affaiblissement du pouvoir central au Yémen en 2011, à la faveur de l'insurrection populaire contre l'ancien président Ali Abdallah Saleh, pour renforcer sa présence dans le pays. Et alors que le Yémen est aujourd'hui emporté dans un conflit meurtrier entre rebelles Houthis et partisans du président Abd Rabbo Mansour Hadi, appuyés par des raids d'une coalition arabe menée par l'Arabie saoudite, Al-Qaïda tente de profiter du chaos. Il s'est ainsi emparé en avril de la ville de Moukalla. Des pourparlers indirects sous l'égide de l'ONU sont en cours à Genève entre rebelles et gouvernement pour tenter de trouver les moyens de mettre fin au conflit.

