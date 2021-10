Calvisano (Italie) (AFP). Rugby: le rêve français brisé par la Nouvelle-Zélande au Mondial U20

La France a échoué contre une brillante Nouvelle-Zélande (45-7) en demi-finale du Mondial-2015 des moins de 20 ans, victime de la vitesse des arrières blacks, lundi à Calvisano. Les jeunes hommes du manager Fabien Pelous, qui va rejoindre Toulouse, et d'Olivier Magne, n'ont tenu tête qu'une demi-heure à leur adversaire, notamment grâce à un pack très solide, avant de s'effondrer (31-7 à la mi-temps) sous les coups du super ailier Tevita Li, auteur de trois des six essais néo-zélandais. La Nouvelle-Zélande défiera l'Afrique du Sud ou l'Angleterre (coup d'envoi à 20h30) pour retrouver un titre qui luiéchappe depuis trois éditions, après avoir remporté les quatre premières. La France, qui n'avait jamais atteint le dernier carré depuis la refonte du tournoi de U21 en U20, a tout de même réussi son mois de juin italien, battant notamment l'Angleterre (30-18). Son dernier titre remonte à 2006, en Auvergne, en moins de 21 ans. Dominateurs en mêlée, les Bleuets ont brièvement mené 7-3, marquant sur un groupé pénétrant après une pénaltouche, aplati par le Montpelliérain Clément Castets (9e). Mais ils se sont laissés surprendre par des contres éclairs où les All Blacks ont remonté le terrain en quelques passes. Le premier contre, parachevé par Tevita Li, a remis la Nouvelle-Zélande devant (10-7, 12e). Puis le jeu offensif ébouriffant des Blacks a pris le dessus, leur permettant d'assommer les Bleuets avec trois essais en huit minutes, par Akira Ioane après une mêlée à 5 mètres (27e), et encore les mêmes Li (30e) et Ioane (35e). En seconde période, les Français ont retrouvé un peu la possession du ballon, mais leurs avancées n'étaient pas aussi tranchantes que celles de leurs adversaires, à l'image d'une passe ratée d'Arthur Bonneval pour Alexandre Pilati qui pouvait filer à l'essai. Le Toulousain Bonneval venait pourtant de réussir une percée décisive (52e). Juste après, l'intenable M. Li a puni les Français en profitant d'un rebond favorable sur un nouveau contre (54e), puis un dernier essai à 100 à l'heure de Jack Goodhue a salé l'addition (79e). Il reste aux Bleuets à décrocher la troisième place, samedi, pour finir sur une note heureuse.

