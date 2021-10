Viande bovine : la campagne ornaise en feu !

Depuis dimanche soir, des producteurs de la Fédération Nationale Bovine ont investi des abattoirs un peu partout en France ; dans l'Ouest, celui de la Socopa, à Cherré dans la Sarthe : plus rien n'y entre, ni n'en sort. Ces agriculteurs prévoient d'y rester jusqu’à la table ronde prévue mercredi au Ministère de l’agriculture, contre “la baisse du prix de la viande depuis un an et demi”.

Attitude plus soft mais tout aussi déterminée des Jeunes Agriculteurs qui tiendront leur congrès national au Mans, à partir de demain. Ils préfèrent discuter de ces problèmes avec le Ministre de l'agriculture, lors de leur congrès : incertitudes des modalités d'application de la PAC, distorsion de concurrence, trésoreries plus que tendues, …

Ce lundi soir 15 juin, le long des grands axes routiers, dans chaque canton de l'Orne, ils allumeront des feux pour marquer leur inquiétude quant à l'avenir.

Guillaume Larchevêque, président des JA de l'Orne :