Madrid (AFP). Risque réel de sortie de la Grèce de l'euro, selon Madrid

"Il existe un risque réel de sortie" de la Grèce de l'euro, a estimé lundi à Madrid le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Margallo, après l'échec d'une nouvelle tentative d'accord entre Athènes et l'Union européenne sur sa dette, selon un porte-parole. "Il y a un risque réel de sortie, ce qui ne serait pas bon pour l'Europe et évidemment serait encore pire pour le peuple grec", a affirmé le ministre, selon un porte-parole qui l'accompagnait. "Le gouvernement espagnol a toujours exprimé son désir de parvenir à un accord et (soutenu) le maintien de la Grèce dans l'union économique et monétaire" européenne. "Mais, comme dans n'importe quel club, il y a des règles qui doivent être appliquées", a ajouté le ministre, selon ce porte-parole. Le ministre "insiste souvent sur le fait que c'est un club où une série de règles sont établies et que celui qui n'applique pas les règles court le risque de sortir du club", a précisé cette source. De nouvelles tractations ont échoué dimanche, alors que l'échéance du 30 juin, la date limite d'expiration du programme d'aide à la Grèce et échéance des remboursements qu'Athènes doit effectuer au FMI, approche. Toutefois, le gouvernement grec se refuse à parler "d'impasse" et le président français François Hollande a appelé à reprendre "le plus vite possible la négociation". La Commission européenne estime pour sa part que les créanciers avaient déjà fait "des concessions majeures". Berlin, qui veut éviter à tout prix un éclatement de la zone euro, dont la menace se profile derrière un possible défaut de paiement d'Athènes, a estimé que "la balle est dans le camp des grecs". Depuis son arrivée au pouvoir en Grèce, le parti anti-libéral Syriza du Premier ministre Alexis Tsipras tente de renégocier la dette du pays avec ses créanciers afin de soulager la population grecque, victime de la crise et d'un taux de chôamge record (25,6%).

