Philippe Maugars sacré inventeur européen de l'année

Dans les couloirs de l'hôtel d'entreprises Plug n' work de Colombelles, où il a installé ses activités, on l'apostrophe comme une célébrité. Avec sa fière moustache et son large sourire communicatif, Philippe Maugars campe à la perfection l'archétype du Français vu de l'étranger. Ça tombe bien : il représentait en quelque sorte son pays dans le concours prestigieux de l'Office européen des brevets, qui a rendu son verdict ce jeudi 11 juin, et a consacré le chercheur "inventeur européen de l'année", dans la catégorie Industrie.



Que lui vaut ces honneurs ? La technologie de NFC, qu'il a développée à Colombelles, entre 2002 et 2006, de manière conjointe avec l'Autrichien Franz Amtmann et d'autres collaborateurs. Elle permet par exemple de régler des achats ou d'échanger des informations entre terminaux en toute sécurité. Philippe Maugars, lui, n'en tirera qu'encore un peu plus de crédibilité. Mais "cela rend plus visible le travail de gens comme moi. C'est ce qui me fait le plus plaisir", conclut-il. Lors de ses dépôts de brevets, il avait reçu une prime... de 1 000 euros.