Paris (AFP). Sondage: Valls stable, malgré son voyage controversé à Berlin

Le nombre de satisfaits (-1) et de mécontents (+2) de l'action de Manuel Valls reste globalement stable en juin par rapport à mai, selon le Baromètre Metronews-LCI réalisé par OpinionWay du 8 au 10 juin, au plus fort des révélations sur son aller-retour controversé à Berlin pour un match de foot. 34% des personnes interrogées (-1) se déclarent satisfaites de l'action du Premier ministre, et 65% mécontentes, soit une augmentation de 2 points par rapport à mai. 1% ne se prononce pas. Pour François Hollande, le nombre des satisfaits reste stable à 26% et celui des mécontents recule d'un point, à 72%. Ceux qui ne se prononcent représentent 2%. Stabilité aussi pour la perception du changement. 31% des Français considèrent que les choses changent depuis 2012, comme en mai, et 69% au contraire (=) qu'elles ne changent pas. Au palmarès de l'action gouvernementale, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, arrive en tête avec 58% (+3) de satisfaits, suivi de celui des Affaires étrangères, Laurent Fabius (54%, -1), et du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve (48%, -3). Stéphane Le Foll (Agriculture) et Marisol Touraine (Santé) progressent de 2 points, respectivement à 44 et 43%. Le ministre de l?Économie, Emmanuel Macron, gagne un point à 41%. Chez les autres personnalités politiques, Alain Juppé est en tête à 52% (-2), suivi de François Bayrou, qui bondit de 7 points (46%) et de Bruno Le Maire (40%, +3). A noter que Jean-Christophe Lagarde gagne 8 points, à 38%. Nicolas Sarkozy perd 3 points à 32%, ainsi que Marine Le Pen à 27%. Ce baromètre a été réalisé auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogé par téléphone du 8 au 10 juin.

