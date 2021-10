Granville : Tendance Ouest dévoile des surprises pour le Tendance Live du 20 juin

En 2013, après plus de 20 ans d'organisation de concerts populaires et gratuits, Tendance Ouest avait lancé son premier défi sur la plage verte de Saint-Lô. "Le défi marinières", en partenariat avec les Tricots Saint James, avait créé l'événement et donné un grand bol d'air marin à la cité préfectorale de la Manche.

Les défis des auditeurs de Tendance Ouest

En 2014, à l'occasion du mondial de foot, Tendance Ouest avait lancé "Le défi drapeaux" pour soutenir l'équipe de France. Pour la première fois, le Tendance Live estival était organisé dans un décor de rêve, au bord de la mer, à Granville.

Le samedi 20 juin 2015, sur la place Fontaine Bedeau à Granville, Tendance Ouest lance à ses auditeurs "Le défi bracelets lumineux". Plusieurs milliers de bracelets lumineux seront distribués gratuitement par les équipes de la radio pour une photo historique, pendant le set du DJ Michaël Canitrot.

Pour la première fois, un lâcher de 1000 ballons rouges

Pendant le concert, pour la première fois, Tendance Ouest réalisera un lâcher de ballons géant. Plus de 1000 ballons quitteront en même temps le plancher des vaches... normandes, en partenariat avec Declosmenil et La Grange du Père desclos (vos magasins à Saint-Lô et Saint-Pair-sur-Mer). Le retour des 10 premières "etiquettes" sera récompensé par des cadeaux.

Des cadeaux collectors

C'est devenu une tradition. Tendance Ouest offrira des t-shirts collectors aux couleurs du Tendance Live 2015. Nouveauté, en partenariat avec la boutique Guinnement, Tendance Ouest offrira aussi plusieurs centaines de chapeaux...

Un feu d'artifice avec Blue Effects

François Jacquet, à la tête de la société Blue Effects installée à Saint-Pair-sur Mer, spécialiste en effets spéciaux pour le cinéma et les plus grands parcs d'attraction du monde, a accepté de prendre en charge le feu d'artifice musical de l'édition 2015. Un concept inédit qui partira de la scène pour se pousuivre sur une barge flottante sur la mer, à marée haute. Un instant magique et onirique. Une parenthèse enchantée pour fêter ensemble l'été, la musique et la Normandie.