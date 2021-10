Le Mans (AFP). 24 H du Mans: victoire de Hülkenberg-Bamber-Tandy, doublé Porsche

L'Allemand Nico Hülkenberg, le Néo-Zélandais Earl Bamber et l'Anglais Nick Tandy (Porsche 919 Hybrid) ont remporté dimanche la 83e édition des 24 Heures du Mans automobiles, devant la Porsche 919 Hybrid pilotée par l'Australien Mark Webber, le Néo-Zélandais Brendon Hartley et l'Allemand Timo Bernhard. La Porsche N.19 blanche, partie samedi à 15h00 sur la deuxième ligne de la grille de départ, a terminé avec un tour d'avance sur la N.17 rouge du trio Webber-Hartley-Bernhard, et deux tours d'avance sur l'Audi R18 e-tron quattro N.7 de Benoît Tréluyer, Marcel Fässler et André Lotterer, triple vainqueurs de l'épreuve, qui complètent le podium. Devant 263.500 spectateurs, c'est la 17e victoire de Porsche au Mans, mais la première depuis l'édition 1998 remportée par l'Ecossais Allan McNish, le Monégasque Stéphane Ortelli et le Français Laurent Aiello, dans une GT1 désormais exposée au Musée des 24 Heures. C'est aussi la première fois depuis 1991 et la victoire de Johnny Herbert et Bertrand Gachot, dans une Mazda, qu'un pilote de Formule 1 en activité, Nico Hülkenberg, gagne au Mans. L'Allemand reprendra la semaine prochaine au Grand Prix d'Autriche le cours de sa carrière en F1, dans des écuries de milieu de tableau. La victoire de Porsche, au terme d'un duel intense avec Audi, a pris forme dimanche matin quand les prototypes hybrides de la marque aux anneaux ont connu une cascade de petits soucis et cessé de mettre la pression sur les Porsche de tête. La première voiture non-allemande du classement général, en dehors du Top 5, est la Toyota TS040 Hybrid d'Alex Wurz, Stéphane Sarrazin et Kazuki Nakajima qui a pris la 6e place, à 8 tours des vainqueurs.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire