Beyrouth (AFP). Les Kurdes s'approchent d'une ville syrienne clef aux mains des jihadistes

Les forces kurdes syriennes se sont approchées dimanche d'une ville stratégique à la frontière turque tenue par les jihadistes de l'Etat islamique (EI), d'où la population fuyait, selon des militants et une ONG. Soutenues par des factions rebelles syriennes et les frappes de la coalition internationale antijihadistes, les Unités de protection du peuple kurde (YPG) ont progressé dans leur offensive sur Tal Abyad, localité que l'EI utilise pour le passage de ses combattants. Elle est située dans la province de Raqa, le bastion du groupe extrémiste sunnite en Syrie. Samedi soir, les YPG se trouvaient à environ 5 km au sud-est de la ville, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les YPG ont aussi repris au moins 20 villages au sud-ouest de Tal Abyad, a ajouté l'OSDH, basé en Grande Bretagne et qui s'appuie sur un vaste réseau de sources à travers la Syrie. "Ils sont à la périphérie est de Tal Abyad, mais le front sud-ouest est bien plus difficile, car il est plus peuplé", a expliqué le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. Selon Arin Shekhmos, un militant kurde local qui se rend tous les jours sur le front avec les YPG, "Tal Abyad est presque entièrement encerclée". La population de la ville, kurde et arabe, fuit vers les zones sous contrôle kurde, a-t-il ajouté, et des milliers de personnes s'amassaient dimanche à la frontière turque. Dans Tal Abyad, il ne reste que 150 jihadistes qui ont menacé de se retirer s'ils ne recevaient pas de renforts de Raqa, "capitale" du califat autoproclamé par l'EI sur les territoires dont il s'est emparé en Syrie et en Irak voisin, a affirmé Rami Abdel Rahmane. "Mais les chefs à Raqa ne leur en enverront pas, parce que les raids de la coalition déciment" les troupes de l'EI, selon lui. "Nous attendons que tout la zone frontalière, du nord-est de la Syrie jusqu'à Kobané, soit libérée", a déclaré de son côté Mustafa Ebdi, un militant kurde. Selon lui, les forces kurdes cherchent à couper une route vitale pour l'EI, reliant Tal Abyad jusqu'à Raqa. Les YPG ont déjà coupé la route menant à l'est de Tal Abyad, après avoir chassé les jihadistes de Soulouk, une ville proche. L'EI, qui utilisait Soulouk comme base en hommes et en armes, "s'est complètement retiré (de la ville). Les Kurdes ratissent la ville et la débarrassent des mines et des véhicules piégés", selon Mustafa Ebdi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire