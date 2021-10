Le Mans (AFP). 24 Heures du Mans - Le point à 09h00: Porsche résiste à Audi

La Porsche 919 Hybrid N.19 pilotée par le britannique Nick Tandy mène la 83e édition des 24 Heures du Mans, dimanche à 09h00, soit à six heures de l'arrivée, devant la N. 17 de Mark Webber. Tandy a réussi à creuser un petit écart avec ses concurrent, et notamment les Audi, relégués à plus d'un tour. Mais la course est tellement folle depuis son départ samedi à 15h00, et a connu déjà tellement de changements de leader, que l'incertitude reste totale quant au vainqueur final. Toyota est toujours en retrait, en dehors du Top 6 monopolisé par les prototypes hybrides du groupe Volkswagen, soit trois Porsche 919 Hybrid et trois Audi R18 e-tron quattro. Avec 7 tours et 9 tours de retard, les deux machines japonaises ne semblent plus pouvoir empêcher un triomphe allemand. Après une 4e neutralisation suite à une violente sortie de piste de l'Aston Martin N.96 pilotée par Roald Goethe, la course a repris à 08h10. Classement général provisoire à 09h00: 1. Hülkenberg-Bamber-Tandy (GER-NZL-GBR/Porsche 919 Hybrid) 291 tours 2. Webber-Bernhard-Hartley (AUS-GER-NZL/Porsche 919 Hybrid) à 1 tour 3. Albuquerque-Bonanomi-Rast (POR-ITA-GER/Audi R18 e-tron quattro), à 1 tour 4. Tréluyer-Fässler-Lotterer (FRA-SUI-GER/Audi R18 e-tron quattro) à 2 tours 5. Jarvis-Duval-Di Grassi (GBR-FRA-BRA/Audi R18 e-tron quattro) à 2 tours 6. Dumas-Jani-Lieb (FRA-SUI-GER/Porsche 919 Hybrid) à 3 tours 7. Wurz-Sarrazin-Conway (AUT-FRA-GBR/Toyota TS040 Hybrid) à 6 tours 8. Davidson-Buemi-Nakajima (GBR-SUI-JPN/Toyota TS040 Hybrid) à 8 tours 9. Lapierre-Bradley-Howson (FRA-GBR-GBR/Oreca-Nissan) à 27 tours (1er catégorie LMP2) 10. Bird-Canal-Rusinov (GBR-FRA-RUS/Ligier-Nissan) à 28 tours 19. Gavin-Milner-Taylor (GBR-USA-USA/Corvette) à 42 tours (1er catégorie GTE-Pro)

