Le Mans (AFP). 24 Heures du Mans: reprise de la course, le pilote accidenté est conscient

La 83e édition des 24 Heures du Mans a repris à 08h10, après une 4e neutralisation suite à l'accident de Roald Goethe (Aston Martin), un pilote de 55 ans conscient mais choqué, a appris l'AFP auprès de son écurie. Cette 4e neutralisation a été provoquée par une violente sortie de piste de l'Aston Martin N.96 pilotée par Goethe, dans les Esses du Karting, une zone très rapide située en face du circuit de karting Alain Prost. Le pilote a été évacué immédiatement vers le PC médical, puis l'Aston Martin a été dégagée de cette zone, a constaté un photographe de l'AFP sur place. Le pilote n'est pas sorti tout de suite de la voiture et une ambulance a été envoyée sur place, le choc ayant été très violent. A la fin de cette 4e neutralisation, et à moins de sept heures de l'arrivée, la Porsche N.19 de l'Allemand Nico Hülkenberg menait la course devant l'autre Porsche de Mark Webber qui a bondi à la 2e place en surprenant René Rast (Audi), dès la reprise de la course.

