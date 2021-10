"Je Dis-Call Me" annonce l'album de reprise de Tina Arena

L'artiste australienne d'origine sicilienne qui a toujours voulu "Aller Plus Haut" fait son come back avec la sortie d'un disque rempli de reprises.

Tina Arena est devenue, au fil du temps, une adepte des covers de standards anglo-saxons (Never Tear Us Apart de INXS, Every Breath You Take de The Police...) mais aime aussi travailler sur les chansons françaises comme "Je dis - Call Me (reprise du hit Call Me de Blondie) ou encore "Et Puis Après" avec Henri Salvador.

Son album Love & Loss est disponible sur les plateformes de téléchargement légal et chez vos disquaires.