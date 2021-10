New York (AFP). Hillary Clinton lance la 2e phase de sa campagne pour la Maison Blanche

Deux mois après sa déclaration de candidature à la Maison Blanche, Hillary Clinton a puisé samedi dans son histoire personnelle lors de son premier grand discours de campagne à New York, afin de défendre sa vision d'une Amérique profitant à nouveau aux "Américains ordinaires". "Je ne suis peut-être pas la plus jeune parmi les candidats à cette élection", a ironisé Hillary Clinton, 67 ans, devant plusieurs milliers de sympathisants, dans un discours de 45 minutes. "Mais je serai la plus jeune femme présidente de l'histoire des Etats-Unis Et la première grand-mère!". Le lieu du discours était symbolique: l'île qui porte le nom de l'ancien président et héros démocrate Franklin Roosevelt, toute proche de Manhattan dont les gratte-ciels constituaient la toile de fond du meeting. Un lieu dégagé et "sans aucun plafond", a-t-elle dit, un clin d??il au "plus haut des plafonds de verre" auquel elle s'était heurtée lors de sa première candidature à la Maison Blanche en 2008. Rompant avec le positionnement de cette première campagne, Hillary Clinton a adopté un ton plus personnel, évoquant l'enfance difficile de sa propre mère, Dorothy, décédée en 2011, et retraçant les étapes de sa vie depuis son premier job, dans le but de démontrer son engagement de 40 ans en faveur des enfants et des femmes. "Je regrette qu'elle n'ait pas connu () une Amérique où un père peut dire à sa fille: +oui, tu peux devenir ce que tu veux, même présidente des Etats-Unis", a dit Hillary Clinton. Sur le fond, la candidate a promis de se battre pour que "l'économie soit au service de vous et de chaque Américain", citant pêle-mêle ouvriers, infirmières de nuit, camionneurs, agriculteurs, anciens militaires "La prospérité ne peut pas être seulement pour les dirigeants d'entreprises et les patrons de fonds d'investissements. La démocratie ne peut pas être seulement au service des milliardaires et des entreprises", a-t-elle ajouté. Elle a multiplié les critiques contre Wall Street et la finance, relevant que les 25 premiers gestionnaires de fonds d'investissements gagnaient plus que tous les enseignants des enfants de 5 ans. Outre Roosevelt, l'ex-sénatrice de l'Etat de New York a cité deux autres présidents: son mari Bill, présent en bas du podium avec sa fille Chelsea, et Barack Obama, dont elle fut la secrétaire d'Etat de 2009 à 2013. - Aides aux familles - Le discours était très attendu, car depuis avril, la candidate se contentait de tables-rondes et de rencontres avec les électeurs, ostensiblement pour écouter ce que les Américains avaient à dire. Hillary Clinton repart samedi dans l'Etat de l'Iowa, une étape cruciale pour tout candidat. Suivront une série de propositions sociales, économiques et politiques, dont elle a donné un aperçu samedi. Au menu économique: réforme fiscale pour inciter les entreprises à investir aux Etats-Unis, aides à la création d'entreprises, augmentation des budgets de recherche, investissements dans les infrastructures, la recherche et les énergies propres, afin que les Etats-Unis deviennent "la superpuissance des énergies propres du 21e siècle". Elle a répété son engagement en faveur des droits des homosexuels, de régularisations massives de sans-papiers, ainsi que d'une réforme du système de financement électoral, dénonçant "l'achat des élections" par les entreprises. Mais elle a consacré la plus longue partie de son discours aux femmes et aux enfants, dénonçant les écarts de rémunération entre hommes et femmes, et proposant de généraliser la pré-scolarisation des enfants avant cinq ans. Rappelant ses années à la tête de la diplomatie américaine, Hillary Clinton ne s'est pas attardée sur les sujets de politique étrangère, perçus par sa campagne comme secondaires dans cette élection, au-delà des menaces terroristes. Hillary Clinton mène de loin la course des primaires démocrates, qui commenceront début 2016, aucun de ses rivaux n'étant aussi connu qu'elle. Mais son problème d'image persiste: la proportion d'Américains estimant qu'elle n'est pas "honnête et digne de confiance" est passée de 49 à 57% entre mars et juin, selon un sondage CNN, dans la foulée de révélations sur son usage exclusif d'une messagerie privée pour ses fonctions officielles de chef de la diplomatie américaine, de 2009 à 2013, ainsi que de multiples articles sur d'éventuels conflits d'intérêts avec les donateurs de la fondation caritative Clinton.

