Elbasan (Albanie) (AFP). Amical Albanie-France: Pogba et Fekir remplaçants

Le milieu de terrain Paul Pogba, fiévreux vendredi, et l'attaquant Nabil Fekir, victime de douleurs musculaires, seront remplaçants pour le match amical de l'équipe de France en Albanie, samedi (18h00). Les deux joueurs ne s'étaient pas entraînés vendredi lors de la dernière séance avant la rencontre, effectuée à huis clos à Tirana. Au total, le sélectionneur Didier Deschamps a procédé à sept changements par rapport au onze de départ qui s'est lourdement incliné dimanche contre la Belgique (4-3) au Stade de France. Malgré cette déconvenue, le patron des Bleus est donc resté fidèle à sa ligne de conduite depuis le début de la préparation à l'Euro-2016 en donnant du temps de jeu à l'ensemble de son groupe durant le stage. En défense, Christophe Jallet remplace Bacary Sagna à droite et Patrice Evra, absent dimanche pour cause de finale de la Ligue des champions avec la Juventus Turin, perdue face au FC Barcelone (3-1), est de retour sur son côté gauche. Deschamps alignera également sa charnière centrale fétiche Varane-Sakho. Au milieu et en l'absence de Pogba, Geoffrey Kondogbia et Maxime Gonalons feront la paire en tant que récupérateurs avec Dimitri Payet, buteur pour la première fois en sélection dimanche contre la Belgique, en position de meneur de jeu. En attaque, le meilleur buteur de Ligue 1 Alexandre Lacazette côtoie l'habituel Antoine Griezmann et Olivier Giroud, remis de ses douleurs au mollet gauche et qui devra se racheter après sa piètre prestation contre les Belges. Composition de l'équipe de France: Lloris - Jallet, Sakho, Varane, Evra - Kondogbia, Gonalons - Lacazette, Payet, Griezmann - Giroud

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire