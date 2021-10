Caen, "l’amie des enfants"

Ce titre l’incite grandement à multiplier les projets en leur faveur. "La ville doit montrer son intérêt pour les enfants, leur apprendre qu’ils ont des droits et des devoirs" note Annie Pernot, présidente du comité Calvados Unicef, partenaire de ce projet et qui sélectionne les villes.



Un projet d’avenir

"Dans le cadre du projet éducatif local, Caen entend combattre les inégalités et donne accès à la culture et à la santé aux enfants," précise Annie Lebon, maire-adjointe chargée des affaires scolaires. Dans cette optique, Caen organisera en 2012 une action autour du cinéma muet destiné à plus de 900 enfants de la ville et de l’agglomération. "Nous mettons de plus en plus de moyens pour qu’ils aient les mêmes chances et le même respect dans leur future vie professionnelle". Le service des affaires scolaires soutient également les associations qui œuvrent pour le bien-être des enfants.