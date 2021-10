Caserne Canada : la fermeture nocturne à nouveau différée

Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) confirme ce soir l'information. La fermeture nocturne au 1er juillet prochain de la caserne Canada est reportée à après l'été. "Je me réjouis évidemment d'une telle décision, probablement justifiée par l'approche de l'audience de référé devant le tribunal administratif, fixée le 18 juin", indique ce soir le conseiller départemental d'opposition, Eric Vève. Et l'élu de poursuivre : "En revanche, je déplore fortement qu'en moins de quinze jour, le SDIS ait ainsi pris pas moins de quatre décisions différentes - pour ne pas dire contradictoires - sur la manière d'assurer la sécurité de nos concitoyens".