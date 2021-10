Ryad (AFP). Yémen: la coalition arabe dément avoir frappé la vieille ville de Sanaa

La coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite, qui mène des raids contre des rebelles chiites au Yémen, a démenti vendredi que ses avions aient frappé un quartier historique de la capitale Sanaa. "Il est certain que nous n'avons pas mené d'opérations dans la ville", a déclaré à l'AFP le général Ahmed al-Assiri, le porte-parole de la coalition. Des témoins et des sources médicales avaient affirmé plus tôt que la coalition avait lâché un missile sur la vieille ville de Sanaa, faisant cinq morts et détruisant trois maisons dans ce secteur classé par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité. "Nous savons que ces sites sont très importants", a ajouté M. Assiri. Il a suggéré par ailleurs que les dégâts et les morts pourraient avoir été causés par l'explosion d'une cache d'armes des rebelles. "Il y a plusieurs jours, il y a eu une explosion dans un de leurs lieux de stockage", a-t-il dit en parlant des rebelles. "Il pourrait s'agir ainsi de ça".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire