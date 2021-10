Makassy a fait le buzz avec les hits "Witness" et "Je ne sais pas dire je t'aime" auprès de la gente féminine. Vous l'avez vu en première partie de Keen'v au Zénith de Caen jeudi 9 avril.

Il a séduit le public normand et français avec le morceau "Doucement", 4ème hit le plus joué en club, qui fait partie du tracklisting de son premier disque intitulé "Tant qu'on respire", attendu dans les bacs le 10 juillet. Vous y retrouverez l'essence même de ses influences, des sonorités pop, R&B et reggea.