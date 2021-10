Chapelle Darblay à Grand-Couronne : les élus en appellent à Business France

Les deux élus ont envoyé un courrier commun à Business France, opérateur public chargé de valoriser et de promouvoir l'attractivité des entreprises françaises. Objectif : encourager la reprise de la machine 3 par un investisseur pour produire du papier pour carton ondulé. Ce projet a été mis en avant par le bureau d'études SECAFI, qui en a expertisé une dizaine, notamment parce qu'il "apparaît comme le plus important pour la sauvegarde de l'emploi".

Les deux élus rappellent également à Business France les atouts du site de Grand-Couronne : "Sa performance économique, son positionnement stratégique au coeur de la vallée de la Seine et du grand nord-ouest européen, ses infrastructures de transports - fleuve, portuaire, rail, routes et autoroutes - et d'énergie, la compétence unanimement reconnue des personnes et des femmes qui y travaillent."