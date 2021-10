New York (AFP). Mort d'Ornette Coleman, le précurseur du free-jazz

Le légendaire saxophoniste et compositeur de jazz américain Ornette Coleman, qui a rejeté les conventions musicales du genre, devenant le précurseur du free-jazz, est décédé jeudi à l'âge de 85 ans. M. Coleman est né et a vécu au Texas (sud), et est décédé d'un arrêt cardiaque dans sa maison de New York, a indiqué à l'AFP son agent Ken Weinstein. Il a fait l'essentiel de sa carrière dans cette ville, dont il représente une des voix singulières du jazz. Ornette Coleman fut avec John Coltrane l'un des musiciens à l'origine du "free-jazz", un style fondé sur l'improvisation hors de toute contrainte harmonique, avec une grande liberté de mélodie et de rythme. Son album de 1959, "The shape of jazz to come", est considéré comme l'un des premiers albums avant-gardiste de l'histoire du jazz. Connu surtout comme saxophoniste alto, M. Coleman rejetait les notions traditionnelles d'accords et se lançait à la place dans des solos que ses détracteurs considéraient comme chaotiques, mais qui sont devenus un courant dominant du jazz et du rock. "Le jazz devrait exprimer davantage de sentiments que ce qu'il a fait jusqu'à présent", déclarait-il, jugeant que les accords enfermaient et n'étaient pas naturels. Pour le musicien autodictate, le jazz devrait être une forme de communication humaine. "L'idée c'est que deux ou trois personnes peuvent avoir une discussion avec les sons sans essayer de les dominer", expliquait-il dans une interview en 1997 avec le philosophe français Jacques Derrida. "Les musiciens essaient de rassembler un puzzle émotionnel et intellectuel, dans lequel les instruments donnent le ton", poursuivait-il. - Ami de Lou Reed - La rupture est venue avec "The shape of jazz to come", qui a surpris le monde du jazz, y compris Miles Davis, à cause de son manque d'harmonie, de l'absence de guitare ou de piano pour l'accompagner. Cet album comprend la chanson pleine de passion "Lonely Woman", écrite par Ornette Coleman, à propos d'une cliente de la haute société qu'il avait remarquée quand il travaillait dans un magasin à Los Angeles, et qui est devenue un standard du jazz. La même année, il sort l'album "The change of the Century", enregistré en Californie plutôt que dans une capitale établie du jazz. Mais alors que son étoile commence à briller, il se retire temporairement de la scène musicale en 1962. Il revient en apprenant à jouer de la trompette et du violon, avec la même innovation musicale qui l'accompagnera toute sa vie. Dans les années 1990, il s'inspire de l'Inde, et crée un morceau pour la Philarmonique de New York avec des joueurs de tabla, des musiciens jazz et classiques. Connu pour l'élégance de ses costumes, il compte des rockeurs parmi ses amis, dont Lou Reed. L'Académie du disque, qui l'avait récompensé en 2007 d'un Grammy Awards pour l'ensemble de sa carrière, a regretté le décès de ce "véritable pionnier du jazz". Ornette Coleman "avait une volonté de faire tomber les barrières, de propulser la musique jazz vers de nouveaux sommets et a inspiré d'innombrables musiciens en faisant cela", a affirmé dans un communiqué le directeur de l'Académie, Neil Portnow. Ses relations avec les maisons de disque étaient notoirement houleuses. "Je suis toujours allé vers les maisons de disque parce que quelqu'un avait aimé ma musique. Mais après ils pouvaient être renvoyés", raconte-t-il au magazine Cadence en 1995.

