Le légendaire saxophoniste et compositeur de jazz américain Ornette Coleman, qui a été un précurseur du free jazz, est décédé jeudi à l'âge de 85 ans, a indiqué à l'AFP son agent Ken Weinstein. Coleman est né et a vécu au Texas (sud) mais il est mort à New York, où il a fait l'essentiel de sa carrière. Son album de 1959 "The Shape of Jazz to Come" est considéré comme l'un des premiers albums avant-gardiste de l'histoire du jazz.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire