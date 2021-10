Paris (AFP). Du Bois Dormoy à une caserne abandonnée, l'errance des migrants à Paris

"Ma crainte, c'est que la police vienne et qu'on doive encore partir": les migrants de Paris ont quitté jeudi le jardin du "bois Dormoy" pour une caserne de pompiers abandonnée, énième étape d'une errance confuse et incertaine débutée il y a neuf jours. Mohamed Djalou, jeune Guinéen de 28 ans, avait passé la nuit de mercredi à jeudi sur un matelas dans le jardin associatif du "Bois Dormoy", parc du nord de Paris coincé entre deux immeubles, sans douche et avec une toilette pour plus d'une centaine de personnes. Jeudi en fin de journée, lui et une centaine de ses compagnons d'infortune ont remballé sacs à dos, valises, duvets et couvertures pour se chercher un nouveau toit, accompagnés d'une centaine de militants associatifs et d'élus. Ils en ont trouvé un à quelques centaines de mètres de là, dans la caserne de pompiers Château Landon, un bâtiment désaffecté de quatre étages en briques blanches et rouges situé près de la Gare du Nord (10e arrondissement) et désormais utilisé par l'Armée du Salut pour distribuer des repas aux sans-abri. "Ils sont fous, c'est sale, il y a même des rats", glisse un bénévole de l'Armée du Salut qui a assisté, médusé, avec une cinquantaine de sans-abri à l'envahissement du bâtiment. Certaines portes du bâtiment sont rouillées, des vitres brisées, des planchers pourris Mais "l'idée est de s'installer ici en attendant des propositions" d'hébergement, affirme Emmanuelle Becker, conseillère PCF de Paris, en assurant que les migrants resteront dans ces lieux "le temps qu'il faudra". Dans la soirée, quelques soutiens ont brièvement occupé un pont ferroviaire, provoquant l'interruption du trafic au départ et à l'arrivée gare de l'Est, notamment des TGV. - "Instrumentalisation" - "C'est le symptôme de l'impasse. On passe d'un dessous de métro à un square à une caserne désaffectée", soupire le conseiller de Paris (EELV) Jérôme Gleizes. L'absence de solution fait que ça part dans tous les sens". Depuis le démantèlement le 2 juin du campement située sous une ligne de métro à La Chapelle, la confusion la plus totale règne autour du sort de ces migrants, à court comme à moyen terme. Au fil des évacuations policières, le groupe s'est fixé sur plusieurs lieux du XVIIIe arrondissement, de l'église Saint-Bernard à la Halle Pajol puis au Bois Dormoy, où la solidarité des riverains leur permet de survivre. En quittant les lieux jeudi, les migrants et leurs soutiens ne savaient pas vers quelle destination se diriger. Incapables de se mettre d'accord, certains militants en sont même venus aux mains. La Ville de Paris a proposé aux migrants de les acheminer en bus en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou en hébergement d'urgence pour les migrants "en transit". Mais "des individus irresponsables se sont interposés et ont fait évacuer le bus dans lequel les migrants avaient pris place, pour leur faire gagner une caserne désaffectée et insalubre présentant des risques majeurs pour ses occupants", ont déploré dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et la maire de Paris Anne Hidalgo. Combien de temps les laissera-t-on sur place ? Dans la cour de la caserne où a été déployée une banderole "Nous sommes des humains, pas des animaux", Mohamed veut y croire: "Ici, c'est mieux que dehors. On va balayer, nettoyer. Même sans électricité, on peut faire plein de choses".

