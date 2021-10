Jurassic World, un film sans surprises

Cétait l'un des films les plus attendus de l'année, le 4ème volet de ce qui est désormais la saga Jurassic Park et qui se déroule 22 ans après le 1er film.



Malgré tous les déboires arrivés aux héros de Jurassic Park (sorti en 1993) , Jurassic World a quand même vu le jour, un gigantesque parc animalier peuplé de dinosaures. Comme tout parc de loisirs, des nouveautés doivent régulièrement voir le jour pour attirer les visiteurs. Plus grand, plus féroce, plus prédateur, il fallait bien que la boulette arrive et nous revoic parti comme 20 ans en arrière : dans une situation incontrôlable...

Le problème, ce n'est pas qu'on connaisse déjà le scénario. Le problème, c'est que la façon de raconter l'histoire pour nous amener à la fin ne nous surprenne jamais. Rien ne nous étonne jamais. C'est aussi triste que cela. Pire, les scènes qui ont pu nous faire frissonner il y a plus de 20 ans comme la scène où un raptor chasse les héros dans la cuisine, ne nous font plus ressentir de pression pour nos héros. Nous suivons sagement jusqu'à la prochaine scène d'action/combat.

Il n'y en a finalement pas tant que ça dans Jurassic World. C'est l'aspect gestion du parc qui est plus mise en avant : comment continuer l'exploitation sans affoler le public et empêcher les rentrées d'argent.

Au niveau de l'image, j'ai été étonnée de la sensation d'image vieillotte. Pour tout vous dire, j'ai eu l'impression pendant les 10 premières minutes qu'on nous montrait un flash-back des années 80 et que cela expliquait ce filtre un peu jaune et passé. Peut-être qu'il a été mis là pour tenter de camoufler les effets spéciaux qui sont légion dans le long-métrage. Les dinosaures sont bien réalisés, jolis et effrayants à la fois, en revanche les paysage font vraiment plaqués sur l'image, on ressent bien trop les fonds verts.

Côté scénario, les scènes de traque du dinosaure sont intéressantes mais beaucoup trop de détails inutiles sont donnés sur la vie des enfants pris au piège du parc. J'aimerais par exemple comprendre l'intérêt de la scène où les deux frères parlent de divorce. Le film aurait gagné à être un peu plus court en enlevant certains de ces scènes inutiles.

Le point culminant du film est à la toute fin, avec une bataille de dinosaures insolite et qui sera le seul moment où on ne s'attend pas vraiment à ce qui va se passer. Cette fin rattrape pas mal de longueurs dénoncées un peu plus haut.

Côté casting, Chris Pratt confirme son statut de coqueluche d'Hollywood et nous sommes ravis de voir Omar Sy plus longtemps que dans X-men !

Jurassic World est un film aux nombreux clins d'oeil à Jurassic Park. Un film dans la même veine, mais l'étonnement et la surprise en moins. Il ne marquera donc pas le cinéma d'action/divertissement comme son aîné mais reste tout de même sympa à regarder. A voir si vous n'avez pas trop d'attente le concernant, en ce moment au cinéma.