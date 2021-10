Alors que les caméras des télés du monde entier sont braquées sur les pilotes et leurs rutilantes voitures, les commissaires de course assurent la sécurité du show sportif, en coulisses et dans l'anonymat.

Ils sont 1550 commissaires, le long du circuit.

Parmi eux : l'ornais François Bontemps, qui habite Mortagne au perche. Il est commissaire de course au Mans depuis … 1972 :