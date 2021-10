Lisbonne (AFP). Aviation: le Portugal cède 61% de la TAP à David Neeleman

Le gouvernement portugais a annoncé jeudi avoir retenu la candidature de l'homme d'affaires américano-brésilien David Neeleman, fondateur de la compagnie brésilienne Azul, pour la privatisation de 61% de la compagnie aérienne TAP Portugal. L'exécutif a ainsi écarté la proposition du second candidat, le magnat sud-américain German Efromovich. Le propriétaire de la compagnie colombienne Avianca avait déjà échoué lors d'une première tentative de privatisation en décembre 2012, alors qu'il était seul en lice. "L'offre sélectionnée est celle du consortium Gateway", emmené par M. Neeleman, associé à l'homme d'affaires portugais Humberto Pedrosa du groupe de transport routier Barraqueiro, a annoncé Miguel Poiares Maduro, ministre adjoint au Premier ministre, devant la presse. Le choix du gouvernement s'est porté sur "la meilleure offre, notamment en ce qui concerne le renforcement de la capacité financière du groupe TAP", a-t-il ajouté. La candidature luso-brésilienne l'a emporté grâce à une offre globale chiffrée par le gouvernement à "au moins 354 millions d'euros", montant qui comprend la recapitalisation de l'entreprise, l'argent à verser à l'Etat et le prix de l'option de vente sur les 34% restant. "Ce montant peut atteindre les 488 millions d'euros en fonction de la performance de l'entreprise en 2015", a précisé Isabel Castelo Branco, la secrétaire d'Etat au trésor. Le gouvernement de centre droit avait décidé à la mi-novembre de relancer la privatisation de la TAP afin de se défaire de 66% du capital du groupe, dont 5% réservés aux salariés. A court de trésorerie et endetté à hauteur de plus d'un milliard d'euros, le groupe TAP avait creusé ses pertes à 85,1 millions d'euros en 2014.

