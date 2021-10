Bastia (AFP). Corse: trois touristes tués, 7 blessés en montagne sur le GR 20

Trois touristes sont morts, sept autres ont été blessés dont un grièvement et plusieurs autres pourraient avoir disparu mercredi sur le chemin de grande randonnée GR 20 en Haute-Corse en raison du mauvais temps, selon le bilan provisoire de l'un des plus graves accidents de montagne dans l'île. Un homme et une femme décédés étaient français, de même que le blessé grave, un homme âgé de 30 ans. La nationalité du troisième mort n'a pas été précisée, pas plus que celle des six autres blessés . Le drame s'est noué peu après 15H00 à plus de 1.500 mètres d'altitude sur l'un des passages les plus difficiles et dangereux du GR20, qui traverse toute la Corse par les plus hauts sommets, selon les services de secours. Le centre des secours de Bastia (CODIS 2B) a reçu à 15H07 un appel de détresse du groupe des randonneurs s'exprimant en français. Ils se trouvaient alors prés d'un cours d'eau en crue. Ils ont été emportés par un glissement de terrain et des éboulements, conséquences d'importants orages qui se sont abattus mercredi sur le massif du monte Cinto, point culminant de la Corse (2706 mètres), au-dessus de la station de ski d'Asco. Ce glissement s'est produit dans le cirque d'I Cascittoni (les grosses caisses), appelé aussi "cirque de la solitude", un canyon très technique à flanc de montagnes culminant à plus de 2.000 mètres. "Nous les avons croisés une demi-heure plus tôt. Il faisait encore beau mais le brouillard s'installait au-dessus du cirque et on les a prévenus du risque. Ils nous ont dit +on verra bien+. L'orage a ensuite subitement éclaté et a duré deux heures", a déclaré un randonneuse, Annick Esquinasse, à France3 Corse. Pour Patrick Guerrini, hôtelier à Asco, "l'orage était accompagné de rafales de vent violent, de pluie et de grêle et provoquant comme toujours dans ce cas des coulées de boues et des chutes de pierres". De très importants moyens, coordonnés sur place par le sous-préfet de Corte, Dominique Schuffenecker, ont rapidement été déployés avec un poste de commandement à Asco. Une cinquantaine de secouristes dont des gendarmes du peloton de haute-montagne et des pompiers, notamment des spécialistes en escalade et haute-montagne, ont été engagés dans cette opération de secours et de recherches. Cinq hélicoptères (trois Écureuils de la Sécurité civile de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, ainsi que des Alpes-maritimes et deux Pumas de l'Armée de l'air de la base 126 de Ventiseri-Solenzara, en Haute-Corse) et une vingtaine de véhicules terrestres ont été mis en ?uvre. Les secouristes ont ramené les corps des trois morts et des deux blessés dans la vallée et lancé des recherches pour retrouver d'éventuels disparus. - Fréquents accidents - Les corps des trois personnes décédées devaient être transportées à Corte (Haute-Corse) pour reposer dans une chapelle ardente installée dans la caserne Chabrières de l'Unité d'intervention de la Sécurité civile (UISC). Le blessé grave, qui souffre d'un traumatisme crânien et à la face et qui est dans le coma, a été héliporté en fin d?après-midi à l'hôpital de Bastia. Le préfet de Haute-Corse, Alain Thirion, et le président du conseil départemental, François Orlandi se sont rendus à la base arrière des secours à l'UISC de Corte, au centre de l'île, proche des massifs montagneux du Nord. Les recherches notamment par les hélicoptères devaient se poursuivre jusqu'à la tombée de la nuit, puis reprendre jeudi matin. Une enquête sur ce nouvel accident a été ouverte par les militaires du Peloton de gendarmes de haute-montage (PGHM) de Corse pour expliquer les circonstances de ce nouveau drame.

