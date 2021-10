Cité du Vatican (AFP). Le pape demande devant Poutine l'application des accords de Minsk

Le pape François a demandé mercredi, en recevant le président russe Vladimir Poutine au Vatican, la pleine application "par toutes les parties" des accords de Minsk sur le conflit dans l'est de l'Ukraine, a indiqué un communiqué du Vatican. "Le Saint-père a affirmé qu'il faut s'engager dans un effort important et sincère pour réaliser la paix (en Ukraine). Il a été convenu de l'importance de reconstruire un climat de dialogue, et que toutes les parties s'engagent à mettre en application les accords de Minsk", a précisé le communiqué à la fin de la rencontre entre le président russe et le pape.

