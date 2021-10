Bastia (AFP). Corse: trois touristes tués et deux blessés dans un accident de montagne

Trois touristes sont morts et au moins deux autres ont été grièvement blessés mercredi dans un accident de montagne sur le GR20, en Haute-Corse, ont indiqué les services de secours. L'accident s'est produit en milieu d'après-midi à plus de 1.500 mètres d'altitude sur la parcours du chemin de grande randonnée 20 (GR20), qui traverse toute la Corse au dessus du village d'Asco. La chute des randonneurs a été provoquée, selon les secours, par un éboulement, conséquence d'importants orages qui se sont abattus sur ce massif. D'autres touristes seraient portés disparus. Le groupe de touristes avait quitté la station de ski d'Asco pour se rendre dans le passage le plus technique et le plus difficile du GR20, le cirque d'I Cascittoni (les grosses caisses) appelé aussi "cirque de la solitude" dont les montagnes culminent à plus de 2.000 mètres. De très importants moyens de secours ont été mis en oeuvre avec un poste de commandement à Asco. Une cinquantaine de secouristes dont des gendarmes de haute-montagne et des pompiers, notamment des spécialistes de haute-montagne, ont été engagés dans cette opération, ainsi que cinq hélicoptères (trois Ecureuils de la Sécurité civile et deux Pumas militaires de la basée aérienne de Ventiseri-Solenzara, en Haute-Corse) et une vingtaine de véhicules. Cet accident est l'un des plus graves qui ait endeuillé la montagne corse. Canyon à flanc de montagne, les Cascittoni constituent un passage souvent redouté par les montagnards. Il se franchit à l'aide d'échelles, de chaînes et de câbles fixés sur des parois parfois verticales durant la troisième étape (sur 15) du GR20 en partant du Nord. Il nécessite une bonne connaissance de la montagne, une excellente condition physique et un équipement de qualité. Des milliers de randonneurs du monde entier, souvent inexpérimentés, parcourent chaque année le GR20 (200 km en deux semaines) réputé être l'un des plus difficiles du monde et sur lequel de fréquents accidents se produisent.

