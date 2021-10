Paris (AFP). Voyage à Berlin : l'image de Valls écornée, nécessité de passer à autre chose

Manuel Valls voit son image de pro de la communication écornée par son voyage à Berlin pour assister à la finale de la Ligue des Champions. Mais, s'ils jugent l'affaire embarrassante, les experts estiment qu'il doit se recentrer sur son travail pour désamorcer la polémique. Épinglé par la presse, moqué par l'opposition, pressé de rembourser, le Premier ministre traverse l'une de ses plus mauvaises passes depuis son arrivée à Matignon. Pour les spécialistes, il est trop tôt pour mesurer l'impact que son escapade aux frais de l?État aura sur les Français. "Si les gens perçoivent que ça a été un déplacement de confort, il n'y a pas grand chose à faire pour corriger le tir", estime Bruno Jeanbart, directeur des études politique d'Opinion Way. Selon lui, Manuel Valls "a surtout intérêt à passer à autre chose, à revenir au plus vite à son action de Premier ministre". Premier élément de réponse : selon un sondage Elabe pour BFMTV publié mercredi, plus de trois Français sur quatre (77%) ont été "choqués" par son déplacement à Berlin. Cette affaire est d'autant plus gênante pour l'exécutif qu'elle est en contradiction avec la "République exemplaire" promise par François Hollande durant la campagne présidentielle. Pour plusieurs experts interrogés par l'AFP, les faits reprochés à Manuel Valls - quitter un congrès du PS pour assister à un match de foot - peuvent cependant lui attirer la sympathie d'une partie des Français, tant la crédibilité des partis est faible dans le pays. Expert en communication politique, Thierry Wolton trouve la polémique "excessive", "disproportionnée" et veut ramener l'affaire à sa "dimension humaine". Pour lui, le Premier ministre "n'a pas à se justifier". "Je crois qu'il faut qu'il reste sur la ligne qu'il a adoptée" et ne pas alimenter la polémique, dit-il. "Il faut assumer. Il a autre chose à faire qu'à se justifier en permanence". - Effet collatéral - Assumer, c'est également l'analyse du psychologue Jean-Pierre Friedman, auteur de plusieurs ouvrages sur les hommes, les femmes, et le pouvoir. "Le mieux, c'est d'être le plus laconique possible tout en reconnaissant les faits", estime-t-il. "En disant, mes fonctions m'obligeaient à ce voyage. Ce n'est pas parce que j'ai emmené deux enfants que j'ai ruiné la République puisque ça ne coûtait pas plus cher. C'est là qu'il pourrait montrer qu'il est l'homme solide, fort, dont les Français ont un besoin intense". Pour le sociologue Philippe Braud, chercheur au CEVIPOF, Manuel Valls peut inverser la tendance en jouant sur le registre émotionnel. "Sa meilleure défense serait de dire +J'ai voulu m'occuper de mes enfants. Je suis un père+. Les hommes et les femmes politiques sont soumis à d'incroyables pressions, or ce sont des êtres humains", plaide-t-il. Le Premier ministre a, selon lui, raison de ne pas trop s'exprimer sur le sujet : "Il ne faut pas qu'il s'expose. S'il doit à un moment le faire, c'est un peu un aveu de la gravité de la situation et il faut que ce soit très bien pesé". Manuel Valls doit-il en revanche rembourser le coût du Poitiers-Berlin en avion de la République ? L'ancien Premier ministre François Fillon (LR) a ainsi affirmé mardi que M. Valls devait "payer son billet. C'est la règle". Accepter de rembourser, "c'est à double tranchant", estime Philippe Braud : "S'il accepte, c'est une façon de reconnaître qu'il a commis une grosse erreur". Mêmes réserves de Bruno Jeanbart, pour qui rembourser le prix du billet "aurait un effet collatéral négatif qui serait de reconnaître que c'était un déplacement qui n'aurait pas dû être pris en charge par l?État". "L'intérêt principal, souligne-t-il, serait moins vis-à-vis de l'opinion que de mettre un terme à la polémique dans le monde politique et de passer à autre chose".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire