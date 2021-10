Sortir dans la Manche : jeudi 11 juin

Demain, les Cherbourgeois-Octevillais sont invités à la 5ème édition du village bio, du terroir et de l’artisanat, organisé par le conseil de quartier Val de Saire. Une manifestation conviviale, ouverte à tous et gratuite. Rendez-vous, ce vendredi, de 16h30 à 22h, sur le parvis de l’église Saint-Clément et dans les rues adjacentes.



Samedi, les rondes classiques reviennent à Saint-Lô. Des véhicules de collection qui vous emmèneront faire un tour. Les bénéfices seront reversés à des associations pour les enfants. Rendez-vous, ce samedi, à 11h30 pour la parade dans le centre-ville et de 14h à 18h sur la plage verte pour les baptêmes.



Dimanche, c'est la fête du basket à Saint James. A partir de 14h, profitez des animations mini-basket, ateliers jeux, tournoi U11 et U13 et tournoi populaire adultes à partir de 20h. Retrouvez le programme complet de cette journée sur Saint James