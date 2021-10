Paris (AFP). Valls à Berlin: une polémique qui ne concerne pas l'UEFA selon Platini

La polémique autour de la présence du Premier ministre Manuel Valls à la finale de la Ligue des champions de football samedi à Berlin est "franco-française et ne concerne pas l'UEFA", a déclaré le président de l'UEFA Michel Platini mercredi. M. Platini, présent à Paris pour la conférence de presse d'ouverture de la billetterie de l'Euro-2016, à un an du début de la compétition, a par ailleurs confirmé que Manuel Valls avait bien assisté au match entre le FC Barcelone et la Juventus Turin à son invitation. M. Valls était "en octobre au comité de pilotage (de l'Euro-2016, NDLR) à Bordeaux et à l'occasion je lui avais dit que si le Barça était en finale, je l'inviterais. () Dès la qualification acquise pour Barcelone, j'ai tenu parole et je l'ai invité et il m'a dit qu'il viendrait", a déclaré le président de l'Union européenne de football. Par la suite "son bureau m'a dit qu'il souhaitait me rencontrer en tête-à-tête avant le match", pour parler de "l'Euro et de la situation du football international après la crise de la Fifa. Pour le reste, c'est une polémique franco-française qui ne concerne pas l'UEFA", a conclu M. Platini.

