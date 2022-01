Chemin Vert : l'épicerie incendiée

C'est un choc pour les habitants du quartier du Chemin Vert : l'épicerie sociale et solidaire, l'Epi-vert a été incendiée dimanche 27 septembre dans la soirée. Une trentaine de locataires vivant aux alentours ont dû être évacués. Les pompiers eux sont intervenus vers 22h afin de stopper un incendie dont l'origine criminelle ne fait plus aucun doute. Aucune interpellation n'a eu lieu, mais les forces de l'ordre savent d'ores et déjà que les malfaiteurs ont pillé la boutique avant d'y mettre le feu. Vendredi 25 au soir déjà, une tentative de vol par effraction avait été relevée par la police.



