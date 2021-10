L'US Quevilly à l'honneur dans le magazine So Foot

Depuis 2008, la réputation de l'US Quevilly a franchi les frontières de la région. Avec une méthode bien à elle : réaliser des épopées en Coupe de France, jusqu'à parvenir en finale de la célèbre compétition en 2012, face à Lyon.

Le défenseur central Frédéric Weis et l'attaquant Joris Colinet, toujours présents dans l'effectif aujourd'hui, reviennent sur ces exploits répétés. Frédéric Weis se souvient d'un épisode en particulier, l'après-finale de Coupe de France : "C'était comme si on avait gagné la coupe du monde. On a défilé dans un bus impérial à Petit-Quevilly. Entre nous, on se disait : "Mais il va y avoir personne !" Et c'était noir de monde, il y avait 10 000 personnes, c'était un truc de fou !"

L'article est à découvrir dans le mensuel So Foot daté du mois de juin 2015.