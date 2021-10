Sortie cinéma : Jurassic World

Mais à leur arrivée, Zach, 16 ans et Gray, 11 ans, apprennent que Claire n'a pas une minute à elle et qu'ils vont devoir se débrouiller seuls avec une de ses assistantes.

Dans son laboratoire, le docteur Wu a mis au point, dans le plus grand secret, un dinosaure génétiquement modifié, Indominus rex, qui est élevé dans un endroit tenu secret. Depuis 1993, Steven Spielberg a enchanté des générations de fans avec ses films spectaculaires mettant en scène des dinosaures parfaitement reconstitués. Pour ce 4e opus, il a fait appel à Colin Trevorrow, un jeune réalisateur inconnu en France. On ne peut qu'admirer sa maîtrise dans cette œuvre très impressionnante, qui met en scène des créatures monstrueuses, mais d'un réalisme étonnant. Malgré un début inutilement long et quelques invraisemblances (l'héroïne qui court dans la boue juchée sur ses talons hauts !), on suit avec intérêt les mésaventures de ces deux gamins, pris dans un piège terrifiant, dont ils auront bien du mal à sortir.

En prime, comme les précédents films, cet épisode souligne les dangers d'une recherche générique débarrassée de toute éthique, qui transforme l'homme en apprenti sorcier. Certaines scènes risquent d'effrayer les tout-petits.

Science-fiction américaine. De Colin Trevorrow, avec Chris Pratt (Owen Grady), Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), Nick Robinson (Zach Mitchell), Ty Simpkins (Gray Mitchell), Omar Sy (Barry), Vincent D'Onofrio (Vic Hoskins) (2h03).