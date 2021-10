San Francisco (AFP). Le Messenger de Facebook dépasse le milliard de téléchargements sur Android

L'application de messagerie mobile Messenger, qui appartient à Facebook, a franchi la barre du milliard de téléchargements par des smartphones et tablettes opérant sous Android, le système d'exploitation de Google, a annoncé mardi le réseau social. "Content d'entrer dans le club très exclusif des plus d'un milliard de téléchargements sur Android", a indiqué sur la page du réseau social consacrée à Messenger David Marcus, vice-président de Facebook chargé des messageries. Outre Messenger, Facebook détient une autre application de messagerie mobile, WhatsApp, rachetée l'an dernier pour 22 milliards de dollars. Le nombre total de téléchargements ne tient pas compte des désinstallations ou des comptes pas ou plus utilisés. Facebook revendiquait courant avril 600 millions d'utilisateurs actifs de Messenger, qu'il a séparé l'an dernier de l'application pour son réseau social lui-même afin d'en faire une plateforme séparée. Il a fait beaucoup d'efforts pour muscler le service ces derniers mois, notamment en encourageant son utilisation par des sites de commerce en ligne ou en y ajoutant une fonction permettant les appels vidéo.

