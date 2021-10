Paris (AFP). Brutalité ou humanité? La polémique continue sur les migrants à Paris

La polémique s'est poursuivie mardi sur la gestion des migrants à Paris, associations et partis de gauche dénonçant la "brutalité" du gouvernement, qui les accuse en retour de "démagogie". "Le gouvernement agit avec humanité. Il est plus difficile d'agir avec humanité et responsabilité que de commenter sur tous les plateaux de télévision avec la plus grande démagogie les difficultés auxquelles le gouvernement est confronté", a martelé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve à l'Assemblée nationale, interpellé par une députée écologiste. Depuis l'évacuation le 2 juin du campement sous le métro aérien de La Chapelle, dans le nord de Paris, où près de 350 personnes, principalement des Soudanais et des Érythréens, s'entassaient depuis des mois dans des conditions indignes, clandestins et policiers se livrent au jeu du chat et de la souris. Plusieurs dizaines de migrants ont été délogés ces derniers jours du parvis de l'église Saint-Bernard - célèbre depuis son occupation par des sans-papiers en 1996 et l'évacuation par les forces de l'ordre - et de la halle Pajol, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, lors d'opérations policières très médiatisées. "La façon dont ont été traités ces migrants a aboli toute frontière politique entre les pratiques" de la droite et "celles du gouvernement en ce qui concerne l'immigration", a jugé mardi le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap), dénonçant la "brutalité de la rafle". Une centaine de personnes, parmi lesquelles très peu de migrants, ont manifesté mardi soir dans le calme devant la halle Pajol, à l'appel de syndicats, d'associations et de partis de la gauche de la gauche, alors qu'un important dispositif policier a été déployé à proximité. "Les évacuations ne régleront rien. Il faut des solutions pérennes. Paris est une ville refuge, il faut l'assumer, créer une structure d'accueil pour les migrants", a déclaré sur place à l'AFP Ian Brossat, adjoint (PCF) au Logement de Paris. "La politique d'immigration du gouvernement marque clairement une accélération par rapport à ce que faisait Sarkozy. C'est pire avec les socialistes", a renchéri Éric Coquerel, coordinateur du Parti de gauche. - Centre d'accueil - A quelques centaines de mètres des manifestants, plusieurs dizaines de clandestins, dont des Algériens et des Marocains, ont installés leurs couvertures et matelas au milieu des géraniums et des framboisiers du Bois Dormoy, un jardin associatif du XVIIIe arrondissement. "La situation est très inquiétante, aucun médecin n'est venu les voir alors que plusieurs d'entre eux ont la gale", s'indigne Pauline Mercury, qui recueille des vêtements, de la nourriture et des produits d'hygiène apportés par des riverains. Face aux associations qui réclament un "plan d'urgence" et aux politiques qui dénoncent des "violences policière", le ministre de l'Intérieur a assuré que le gouvernement propose un hébergement "à tous ceux qui relèvent de l'asile en France". Mais beaucoup ne souhaitent pas le demander, préférant rejoindre la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. "Ceux qui ne veulent pas demander l'asile n'ont pas vocation à rester sur le territoire", a prévenu le préfet de police de Paris, Bernard Boucault. De son coté, la mairie a dit mardi "étudier avec l'État" la possibilité d'ouvrir "dans quelques semaines" un "centre d'accueil" pour les migrants géré par des associations. "Les exilés provenant de pays en guerre ont besoin d'explications et d'accompagnement", a souligné le président de France Terre d'Asile, Pierre Henry. "On ne répond pas à ces besoins par des démonstrations de force", ni "par des slogans", a-t-il ajouté, pointant "le manque de solidarité des politiques européennes". Plus de 100.000 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe depuis le début de l'année via la Méditerranée, a relevé mardi le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Originaires essentiellement d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, ces migrants fuyant la violence et les conflits s'efforcent de gagner l'Europe à la faveur du chaos régnant en Libye. Ce pays, véritable plaque tournante de l'émigration africaine, est le lieu de transit de nombreux ressortissants, notamment de la Corne de l'Afrique et d'Afrique de l'Ouest.

