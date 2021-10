Paris (AFP). La popularité des politiques, Valls en tête, bat de l'aile

La popularité des principaux dirigeants politiques marque le pas ou recule fortement, notamment celle de Manuel Valls (-6), Nicolas Sarkozy (-4) et François Fillon (-8), dans le baromètre du mois de juin Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio publié mardi. Alain Juppé reste largement en tête du classement (67% de bonnes opinions, -1), devant François Bayrou (60%, -1) et le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius (59%, stable). Ce trio est suivi de Manuel Valls, qui continue de bénéficier d'une appréciation flatteuse pour un premier ministre mais recule à 59% (64% en mai). Hormis Ségolène Royal, au 10e rang, qui gagne deux points (51% de bonnes opinions), la plupart des ministres régresse: -5 pour Bernard Cazeneuve, -6 pour Emmanuel Macron ou Michel Sapin, -3 pour Najat Vallaud-Belkacem. La cote de François Hollande, 33e du palmarès, ne bouge pratiquement pas (36%, -1). Dans l'opposition, Marine Le Pen est l'une des rares à être épargnée, mais reste à un niveau assez bas (35%, +1). Nicolas Sarkozy tombe à 37% (au lieu de 41%), Xavier Bertrand recule de trois points (43%) et François Fillon, quoiqu'à un étiage nettement plus élevé que l'ancien président, chute lourdement, de 60% à 52%. En revanche, Arnaud Montebourg, qui s'est distingué ces jours derniers par des critiques catégoriques de la politique gouvernementale, enregistre une légère hausse (53% de bonnes opinions, +4). Mais les Français lui préfèrent Manuel Valls (57% contre 39%). "Quarante personnalités en baisse sur cinquante testées : le dernier tableau de bord est sans appel pour la gauche comme pour la droite. Après le congrès fondateur des Républicains et celui du PS le week-end dernier, la défiance des Français à l?égard de leurs responsables politiques bat des records", commente l'Ifop, qui parle d'un "très sérieux avertissement". Sondage réalisé par téléphone les 5 et 6 juin auprès d'un échantillon de 982 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas.

