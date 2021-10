A St-Pierre-lès-Elbeuf, le voleur de vélo revient sur les lieux du larcin

Les policiers du Groupe de Sécurité et Proximité sont requis ce lundi après-midi rue de la Gare à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Le gérant d'une association explique que son collègue vient d'interpeller un mineur suspecté d'être l'auteur du vol de trois vélos le dimanche 7 juin dans l'association.

Arrivées sur place, les forces de l'ordre prennent contact avec le responsable. Il leur explique que le jeune homme a été vu devant l'association en train de rouler sur...le vélo volé. Son collègue l'a dont interpellé. Le jeune homme, âgé de 16 ans et domicilié dans l'Eure, reconnaît le vol par effraction de la veille, explique avoir un second vélo volé chez lui et précise qu'il a commis le vol avec deux complices qui gardent le troisième vélo volé.